Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Nesima hanno arrestato un uomo di 62 anni residente in zona, già indagato per atti persecutori nei confronti della ex convivente, resosi responsabile della violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico a cui era sottoposto, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole fino a condanna definitiva.

Nel corso del pomeriggio, durante il normale svolgimento del servizio di prevenzione e repressione dei reati in genere, su disposizione della Sala Operativa la volante del Commissariato è intervenuta in una via del quartiere di Nesima, in quanto il sistema di gestione dei braccialetti elettronici aveva segnalato la presenza dell’indagato a poca distanza dalla sua vittima. Giunti nei pressi dell’abitazione della donna, gli agenti, non trovandola, si sono posti alla sua ricerca e, con il supporto della sala operativa, sono riusciti a localizzarla nelle vicinanze di una chiesa a poche centinaia di metri, dirigendosi verso di lei.

Lungo il percorso, però, la loro attenzione è stata richiamata dalla presenza di un uomo appiedato, corrispondente alla descrizione dell’indagato. Pertanto i poliziotti hanno proceduto al suo controllo. Da subito l’uomo ha manifestato insofferenza ed un atteggiamento nervoso e seppure con ritrosia ha fornito il suo documento di riconoscimento. Verificata la sua identità e l’attualità della misura cautelare, considerata la sua presenza nel raggio di applicazione del divieto, previsto dall’ordinanza di applicazione della misura emessa dal GIP del Tribunale di Catania, avuta, così, conferma che l’uomo aveva violato il divieto di avvicinamento alla donna, gli agenti hanno tratto in arresto il 62enne.