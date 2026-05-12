Un incendio le cui cause sono al vaglio degli agenti del commissariato di Canicattì ha danneggiato questa mattina l’auto una Audi Q3 di un insegnante in servizio presso l’istituto comprensivo Senatore Gangitano. Il mezzo si trovava parcheggiato in uno spiazzo situato tra la scuola e la palestra Eidos ed alcune persone ma al momento non c’è nessuna conferma, avrebbero visto aggirarsi in quella zona una persona incappucciata con una bottiglia in mano. Sul posto oltre alla polizia sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. Quando i pompieri sono arrivati sul luogo dell’incendio il fuoco si era spento da solo. Adesso bisognerà capire se si tratti di dolo o meno. Se questa ipotesi venisse confermata si tratterebbe di qualcosa di molto grave.
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