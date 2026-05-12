La Chiesa San Giuseppe, a Campobello di Licata, pronta a festeggiare la “”Sacra Famiglia””, il 13 Maggio.

Alle ore 17,30, Santo Rosario. Al termine, alle ore 18, Santa Messa Solenne, benedizione della mamme in attesa e dei neonati e dei bambini. Seguira’ la processione nella piazzetta davanti alla Chiesa e l’atto di affidamento della citta’ e delle famiglie alla Madonna.

“”Maria, Madre di Fatima, proteggi la nostra citta’ e le nostre famiglie””, e’ il tema cardine e spirituale della solennita’.

Le bambine, come atto di devozione, si possono vestire da “”Madonnine””.

La celebrazione e’ promossa dell’Unita’ Pastorale “”Sacra Famiglia””, curata dall’operoso don Marco Damanti.

Si celebra in citta’, inoltre, il 22 Maggio, Santa Rita.

Con inizio alle ore 17, nella Chiesa San Giuseppe, Adorazione eucaristica e, a seguire, recita del Santo Rosario.

Alle ore 18, solenne Santa Messa, con la benedizione delle rose.

Ognuno potra’ portare in Chiesa una rosa.

Le celebrazioni sono promosse dell’Unita’ Pastorale “”Sacra Famiglia””, curata dall’operoso don Marco Damanti.

giovanni blanda