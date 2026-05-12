Proseguono i controlli della polizia locale di Agrigento, unitamente agli agenti delle Volanti della questura, nei luoghi della movida. Il bilancio delle ispezioni eseguite nella serata di sabato vede tre locali sanzionati per alcune irregolarità riscontrate e oltre 50 automobilisti multati per sosta selvaggia. In un esercizio commerciale nei pressi di via Atenea è stata accertato il mancato aggiornamento dell’Hccp con conseguente multa di duemila euro nei confronti del titolare.

I poliziotti delle Volanti, invece, hanno controllato un bar e un pub tra via Empedocle e via Atenea: nel primo caso è scattata una multa di circa 300 euro per omessa esibizione della Scia mentre nel secondo caso una sanzione di 250 euro per mancata esposizione della tabella “Vietato fumare”. I vigili urbani, infine, hanno elevato 52 contravvenzioni ad altrettanti automobilisti indisciplinati. Tra le zone di Porta di Ponte, via Pirandello, piazza stazione, via Acrone, via Empedocle, piazza Vittorio Emanuele e Viale della Vittoria hanno parcheggiato i veicoli laddove non potevano.