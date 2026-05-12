Un incidente stradale è avvenuto subito dopo il viadotto Imera, lungo la strada statale 189, in prossimità del bivio per Fontanelle. A scontrarsi due auto, una delle quali dopo l’impatto si è ribaltata su un fianco. Il bilancio è di un ferito – un 59enne di Raffadali – al volante di una Fiat Cinquecento.

L’uomo ha riportato traumi sparsi e, forse, la frattura di un arto. Illeso, invece, il conducente di una Peugeot. I due veicoli, secondo una prima ricostruzione, stavano percorrendo nello stesso senso di marcia quando sono entrati in collisione forse dopo una frenata inaspettata. La Fiat Cinquecento si è ribaltato su un fianco. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del 118. La viabilità, per diversi minuti, ha subito rallentamenti.