L’estate si avvicina e con essa i rischi incendio e la Regione siciliana non vuole farsi trovare impreparata come troppo spesso è avvenuto in passato.

Formazione per i volontari antincendio

Prende il via la campagna di formazione antincendio boschivo (aib) del 2026 per i volontari di protezione di civile, con un programma di sette esercitazioni che, nel mese di maggio, mobiliteranno su tutto il territorio regionale oltre 1.400 operatori e 320 mezzi.

Saranno coinvolti 1.200 volontari, appartenenti a circa 240 organizzazioni di volontariato di protezione civile e 200 operatori tra il corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Corpo forestale della Regione Siciliana e il dipartimento regionale della Protezione civile, impegnati in simulazioni di scenari ad alta complessità dedicate agli incendi boschivi e di interfaccia.

Una mobilitazione consistente

“Una mobilitazione consistente – dice il presidente della Regione Renato Schifani – che coinvolge centinaia di volontari ai quali rivolgo il mio ringraziamento per il loro impegno in difesa del nostro territorio. Queste esercitazioni consentiranno di testare e rafforzare la cooperazione con i vigili del fuoco e gli operatori del Corpo forestale della Regione. È un’ attività importante che punta a consolidare competenze e preparazione di chi opererà sul terreno. Un piano che conferma il ruolo fondamentale della prevenzione, anche nell’ottica di tutela da ogni possibile rischio. In questa direzione, è strategico il potenziamento in atto degli organici e dei mezzi del Corpo forestale, con l’arrivo di ulteriori autoveicoli da usare nella lotta agli incendi boschivi e di nuovi agenti. I primi 46 hanno completato la fase di addestramento e nei prossimi giorni presteranno il giuramento”.

Preparazione per l’estate 2026

L’iniziativa è stata avviata nell’ambito delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, in preparazione alla stagione estiva 2026. Il dispositivo operativo potrà contare su 320 mezzi AIB, tra cui pick-up, autobotti e camion per il supporto logistico e il rifornimento. Le esercitazioni sono finalizzate al collaudo dei flussi comunicativi, al coordinamento interforze e alla verifica delle tattiche di spegnimento in scenari complessi, con particolare attenzione alle aree di interfaccia urbano-rurale. Per i nuovi volontari rappresentano inoltre una verifica operativa delle competenze acquisite nei percorsi formativi.

“Abbiamo programmato queste esercitazioni, con la mobilitazione di oltre 1.400 operatori antincendio – ha detto il direttore generale della Protezione civile regionale Salvo Cocina – per rafforzare l’intero sistema regionale e prepararlo al meglio alla prossima stagione Aib”.

L’Assessore al territorio e ambiente Giusi Savarino

“Con l’avvio della campagna di formazione antincendio boschivo per i volontari di Protezione civile, diamo anche quest’anno un segnale forte in vista dell’estate, notoriamente segnata da numerosi incendi in Sicilia” commenta l’assessore al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino.

“Investire nella prevenzione – prosegue – significa rafforzare competenze, coordinamento e capacità operative di chi è chiamato a intervenire sul campo. Un impegno concreto per la salvaguardia del territorio, la tutela dell’ambiente e la sicurezza delle comunità. A questi volontari, tra l’altro, si aggiungeranno, a breve, 46 vincitori del concorso per il Corpo forestale che hanno completato il loro percorso di addestramento e giureranno nei prossimi giorni. Un ulteriore rafforzamento del presidio sul territorio, fondamentale per affrontare con maggiore efficacia le sfide della stagione estiva”.

Le esercitazioni con un preciso programma

Le esercitazioni sanciranno l’ingresso operativo di 640 nuovi volontari Aib, portando a oltre 2.100 unità il contingente complessivo pronto a supportare le squadre operative sul territorio.

Il programma parte il 9 maggio 2026 – Messina: Castell’Umberto (Area Parco Comunale)

Volontari: 150 | Mezzi: 45 | Pick-up AIB: 30 poi prosegue il 16 maggio 2026 – Ragusa/Siracusa: Comiso Volontari: 230 | Mezzi: 45 | Pick-up AIB: 23; 16 maggio 2026 – Catania: Ragalna

Volontari: 180 | Mezzi: 50 | Pick-up AIB: 30; 16 maggio 2026 – Palermo: Corleone (Bosco della Ficuzza) Volontari: 220 | Mezzi: 60 | Pick-up AIB: 35; 23 maggio 2026 – Enna/Agrigento/Caltanissetta: Siculiana (area boschiva) Volontari: 150 | Mezzi: 40 | Pick-up AIB: 27; 23 maggio 2026 – Messina: Antillo (area campo sportivo) Volontari: 120 | Mezzi: 40 | Pick-up AIB: 25 èper finire il 30 maggio 2026 – Trapani: Valderice ed Erice Volontari: 150 | Mezzi: 40 | Pick-up AIB: 25