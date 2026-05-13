L’Assessorato regionale ai Beni culturali e dell’Identità siciliana ha predisposto la rifunzionalizzazione del meccanismo dell’orologio della Torre civica di Canicattì. Un intervento importante per la valorizzazione di questo altro emblema dell’identità cittadina. “Questo recupero- dichiara il sindaco Vincenzo Corbo- è il risultato della sinergia tra l’Amministrazione Comunale e l’Assessore Francesco Paolo Scarpinato, il cui capo di gabinetto vicario è il nostro concittadino Gilberto Marchese Ragona. Questo intervento – conclude il sindaco- si aggiunge agli altri lavori che stiamo realizzando nel centro storico per l rivalutazione e la conservazione del nostro patrimonio artistico monumentale”.
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