E’ morto in un incidente stradale Luciano Crapisi, 40 anni, figlio di Antonella Pantaleo, ex docente d’arte e nota odontoiatra di Marsala, nel Trapanese. E’ stata proprio la donna a scriverlo sui social: “Questa notte il tuo meraviglioso sorriso e la tua voglia di vivere si sono spenti… Maledettissima moto”. L’incidente è avvenuto all’altezza di Paceco. Il motociclista, per cause ancora da accertare, avrebbe urtato violentemente la barriera del tratto stradale interessato dai lavori. Crapisi viaggiava in moto, da solo. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La notizia si è diffusa rapidamente a Marsala e Trapani, dove era dipendente dell’Asp. Sui social si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio alla famiglia.