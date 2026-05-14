La Polizia di Stato ha arrestato un 46enne catanese per resistenza a pubblico ufficiale ed evasione, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, nel corso dei servizi di pattugliamento serali, sono intervenuti in via Salvatore di Giacomo a seguito della segnalazione effettuata da un passante che aveva notato un uomo, aggirarsi in modo sospetto, tra le auto in sosta. Gli agenti della squadra volanti, sospettando che potesse trattarsi di un ladro d’auto, sono intervenuti rapidamente. Non appena giunti sul posto, i poliziotti hanno subito individuato l’uomo che, per sottrarsi al controllo, è andato in escandescenza, sferrando calci e pugni all’indirizzo dei due agenti che sono riusciti a bloccarlo con non poche difficoltà. Dopo averlo riportato alla calma, durante le operazioni di identificazione, è emerso che il 46enne già era stato arrestato dalla Polizia di Stato il giorno prima per un tentato furto ai danni di un istituto ecclesiastico.

In particolare, l’uomo si sarebbe dovuto trovare ai domiciliari e come disposto dall’Autorità Giudiziaria si sarebbe dovuto presentare in mattinata per essere giudicato per direttissima. In esito agli accertamenti effettuati, il 46enne è stato, dunque, arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Informato di quanto accaduto, il Pubblico Ministero ha disposto che l’uomo fosse condotto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito per direttissima.