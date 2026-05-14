L’Istituto Internazionale M.Montessori in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia 2026 prevista venerdì 15 maggio, ha organizzato il “Family Fest” un evento a scopo benefico il cui ricavato sarà devoluto a LILT (Lega Italiana per la lotta contro i tumori).

L’evento a Palazzo De Gregorio

L’evento si terrà presso Palazzo De Gregorio, in via dell’Arsenale 132, dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e sarà dedicato interamente a famiglie e amici dei bambini e delle bambine dei tre Plessi IMI.

L’evento nasce con l’intento di creare un momento di incontro, condivisione e partecipazione attiva.

Una mattina speciale pensata per valorizzare il senso di comunità e rafforzare i legami sociali, in un clima di accoglienza e inclusione.

Raccolta fondi per beneficienza

Nel corso della giornata sarà inoltre promossa una raccolta fondi a favore della LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, partner con cui l’ Istituto collabora sostenendo concretamente progetti di grande valore sociale.

Partner dell’evento

L’iniziativa vedrà il coinvolgimento di diversi partner tra cui Yellow School, Minumupa, Radici-Museo della Natura ecc.. che animeranno l’evento con attività coinvolgenti e laboratori dedicati alle famiglie.

ln particolare, la partecipazione di Yellow School offrirà l’opportunità di approfondire temi fondamentali come diversità, cooperazione e inclusione, rendendo l’evento uno spazio aperto a tutti, dove ogni persona potrà sentirsi accolta e valorizzata.

Le finalità dell’iniziativa sono molteplici: promuovere la condivisione, favorire l’innovazione sociale e diffondere una cultura del bene comune, valorizzando la scuola come luogo vivo, aperto e partecipato, una vera “casa” per la comunità.

Come nasce la Giornata Internazionale della Famiglia

Nel 1993, l’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha deciso con una risoluzione ( A/RES/47/237 ) che il 15 maggio di ogni anno dovesse essere celebrato come Giornata Internazionale della Famiglia . Questa giornata offre l’opportunità di promuovere la consapevolezza sui temi relativi alla famiglia e di accrescere la conoscenza dei processi sociali, economici e demografici che la riguardano.

Il 25 settembre 2015, i 193 Stati membri delle Nazioni Unite hanno adottato all’unanimità gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, un insieme di 17 obiettivi volti a eliminare la povertà, la discriminazione, gli abusi e le morti prevenibili, ad affrontare la distruzione ambientale e a inaugurare un’era di sviluppo per tutte le persone, ovunque. Le famiglie e le politiche e i programmi a loro dedicati sono fondamentali per il raggiungimento di molti di questi obiettivi.

Tema della Giornata Internazionale della Famiglia

Il tema della Giornata Internazionale della Famiglia del 2026, “Famiglie, disuguaglianze e benessere infantile“, sottolinea come le crescenti disuguaglianze stiano plasmando la vita familiare e influenzando il futuro dei bambini. Si auspica un maggiore investimento in politiche integrate e orientate alla famiglia per ridurre le disparità e promuovere un sano sviluppo infantile.

Le famiglie sono fondamentali per il progresso sociale ed economico, eppure molte si trovano ad affrontare insicurezza economica, scarso supporto nella cura dei figli e accesso ineguale ai servizi essenziali. Senza un adeguato sostegno, le famiglie con bambini piccoli corrono un rischio maggiore di povertà, con conseguenze durature sulla salute, l’istruzione e il benessere generale dei bambini.