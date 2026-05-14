C’erano dieci chili di hashish nell’auto guidata da un catanese di 67 anni fermata dalla polizia alla periferia di Augusta. Gli agenti l’avevano seguita fino all’imbocco dell’autostrada Siracusa-Catania e hanno deciso di bloccarla. Durante il controllo, sotto il sedile del passeggero sono stati trovati 100 panetti di hashish, due telefonini cellulari e una mazza in ferro.

L’uomo, gia’ conosciuto alle forze di polizia per aver commesso analoghi reati in materia di stupefacenti, e’ stato tratto in arresto e condotto in carcere.L’autovettura su cui viaggiava e’ stata sequestrata. E’ molto probabile che l’uomo sia un corriere incaricato di portare il carico di hashish nelle piazze dello spaccio del catanese.