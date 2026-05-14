I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto ai traffici illeciti nei luoghi di maggior traffico del capoluogo etneo, hanno arrestato un soggetto che trasportava a bordo di un’autovettura circa 4,5 kg di cocaina.

In particolare i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria etneo hanno sottoposto a controllo un veicolo intimando l’alt all’uscita del casello autostradale di Acireale. Al momento del controllo, il conducente, di origine catanese, è apparso sin da subito agitato, motivo che ha insospettito i finanzieri, tanto da indurli a effettuare una perquisizione di iniziativa dell’interessato e del veicolo. Le attività di ricerca hanno permesso di rinvenire n. 4 panetti di sostanza stupefacente, poi rivelatasi cocaina, per un peso complessivo di circa 4,5 chilogrammi, abilmente occultati all’interno di un pannello laterale nella zona del sedile posteriore.

Alla luce delle evidenze emerse, i militari delle Fiamme Gialle, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino alla condanna definitiva, hanno proceduto al sequestro di iniziativa del carico di droga nonché all’arresto, in flagranza di reato, dell’interessato per il reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. Il narcotico, qualora messo in commercio al dettaglio nelle locali piazze di spaccio, avrebbe fruttato proventi illeciti per quasi 1 milione di euro. In esito all’attività di iniziativa svolta dalla Guardia di finanza di Catania, il Tribunale etneo, su richiesta della locale Procura, ha convalidato i sequestri e l’arresto disponendo altresì di condurre il responsabile presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza.