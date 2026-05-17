Nuova raccolta di sangue, a Campobello di Licata, Domenica 17 maggio. Si terra’ alle ore 8, presso la sede Avis, sita in via Generale Medici (zona sud-ovest dell’abitato), nei pressi della Chiesa parrocchiale San Giuseppe -Unita’ Pastorale “”Sacra Famiglia””. In precedenza erano state raccolte 11 sacche di sangue e una pre-donazione.

In seguito, sono programmate altre raccolte di sangue.

Donate sangue e’ donare vita.

giovanni blanda