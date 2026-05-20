Quello che si appresta a vivere la città di Agrigento il prossimo 20 maggio non è una semplice cerimonia di premiazione. Il concorso “Tante idee per…”, giunto alla sua quarta edizione (2025-2026) e organizzato dalla Comunità Missionaria Porta Aperta, è diventato negli anni un appuntamento culturale e sociale di altissimo livello, un momento “prezioso” capace di mobilitare l’intera provincia e oltre.

Il progetto affonda le sue radici in un momento simbolo: nasce infatti nel 2022, in occasione dei festeggiamenti per il quarantesimo anniversario della fondazione della Comunità Porta Aperta. Quella che era nata come una sfida educativa per celebrare quarant’anni di servizio agli ultimi, si è trasformata in una missione continua.

Dalle prime edizioni dedicate alla lotta contro la povertà e la solitudine, si è arrivati oggi al tema “Costruire Ponti di Pace!”, che segna il raggiungimento della piena maturità. Non si tratta solo di stimolare la creatività, ma di chiamare i giovani a diventare veri “costruttori” di un futuro diverso, portando avanti quel carisma missionario che anima la Comunità dal 1982.

L’eccezionalità della macchina organizzativa di quest’anno risiede proprio in una straordinaria sinergia collettiva. L’evento è il risultato di un intenso lavoro di squadra che ha visto operare in perfetta armonia le suore della Comunità, un fittissimo tessuto di volontari e il mondo della scuola. Questa unione di forze ha dato vita a un laboratorio di cittadinanza attiva, dimostrando come la collaborazione e l’entusiasmo condiviso possano trasformare un progetto culturale in un grande momento di partecipazione comunitaria. Sul palco, la conduzione della manifestazione sarà affidata ai giovani Giovanni Crapanzano e Miriana Cucchiara della classe 3ª B del Liceo Classico e Musicale Empedocle.

Il difficile compito di valutare l’immensa mole di lavori prodotti è stato affidato a una giuria di alto livello, composta da autorevoli personalità del mondo della cultura e dell’editoria. I nomi di Graziella Fazzi, Nicoletta Averna, Rosa Maria Cani e Graziella Pecoraro garantiscono non solo l’imparzialità, ma soprattutto una lettura critica raffinata, capace di valorizzare il talento comunicativo e letterario degli studenti siciliani.

La partecipazione ha coinvolto 14 istituti da tutta l’isola:

IC “Esseneto” (AG), 2. IC “A. Manzoni” (Alessandria della Rocca), 3. IC “S. Quasimodo” (AG), 4. IC Altavilla Milicia (PA), 5. IC “Pizzigoni Carducci”, 6. IC “Garibaldi” (Realmonte e altri), 7. IC “Villabate 1” (PA), 8. IC “F. Crispi” (Ribera), 9. CPIA (AG), 10. Liceo Artistico “E. Basile” (Messina), 11. Liceo “Leonardo” (AG), 12. Liceo “V. Linares” (Licata), 13. Liceo Artistico “G. Bonachia” (Sciacca), 14. Liceo “Empedocle” (AG).

Sinergia Istituzionale e Supporto del Territorio

Il valore della manifestazione è suggellato dal prestigioso patrocinio del Comune di Agrigento e della Fondazione Teatro Pirandello, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa. Fondamentale per la riuscita dell’evento è stato anche il contributo di numerosi sponsor e realtà produttive locali, che con il loro sostegno hanno reso possibile la realizzazione di questa complessa macchina organizzativa, dimostrando come il territorio sappia fare rete quando si parla di giovani e di pace.

Una manifestazione di altissimo profilo

Il palco del Pirandello sarà lo scenario di un’esperienza immersiva dove l’arte interpretativa dell’attrice Lia Rocco e la danza della ASCD Academy Centro Danza si fonderanno con la profondità delle testimonianze di Don Gero Manganello.

L’attesa è stata tale da generare un Sold Out immediato. Per permettere a tutti di partecipare, l’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook “associazione a servizio di ogni povertà”.

L’appuntamento è per mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 9:00. Agrigento dimostrerà ancora una volta che la pace non è un’utopia, ma un’opera d’arte collettiva.