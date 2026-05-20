Tre chili e mezzo di droga nascosti in un garage. A scoprirli a Gela, in provincia di Caltanissetta, è stata la Polizia che ha arrestato in flagranza un pregiudicato 25enne per detenzione di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione in un garage apparentemente abbandonato nel centro storico cittadino, la cui porta di ferro d’ingresso era chiusa a chiave con un catenaccio, e in cui nei giorni precedenti era stato notato entrare più volte il giovane, gli agenti hanno trovato due buste contenenti un chilo e novecento grammi di marijuana e una valigia con diciotto panetti di hashish per un peso complessivo di un chilo e seicento grammi. Vista l’ingente quantità di stupefacente sequestrato il 25enne è stato arrestato e condotto in carcere di Gela a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arresto è stato convalidato e il gip ha disposto la custodia in carcere.