Un agente della polizia municipale di Palermo e’ finito in ospedale per una ferita da arma da fuoco al bacino. Il colpo e’ partito dall’arma di un collega. E’ successo ieri sera mentre erano in casa assieme ad altri colleghi per vedere insieme la partita tra Palermo e Catanzaro. Secondo una prima ricostruzione il colpo sarebbe partito accidentalmente mentre uno di loro era impegnato nelle prove di sicurezza. L’agente e’ stato operato e non e’ in pericolo di vita. Il comandante del corpo di polizia municipale, generale Angelo Colucciello, ha disposto una indagine amministrativa – parallela a quella coordinata dalla Procura e condotta dai carabinieri – per verificare se siano state poste in essere tutte le norme di sicurezza da parte dell’agente dalla cui arma e’ partito il colpo.