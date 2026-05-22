L’Università degli Studi di Palermo punta sull’internazionalizzazione e amplia l’offerta formativa delle lauree magistrali. Durante il Welcome Day 2026, organizzato dal Centro Orientamento e Tutorato UniPa, l’Ateneo ha presentato le novità dedicate a laureati e laureandi triennali in vista del prossimo anno accademico.

L’iniziativa ha acceso i riflettori sulla crescita costante dell’università palermitana, sia sul fronte delle immatricolazioni sia su quello dell’attrattività internazionale. A sottolinearlo è stato Enrico Napoli, Prorettore Vicario dell’Università degli Studi di Palermo.

“La continua crescita di UniPa è un risultato che premia una strategia articolata, che incide su attrattività, qualità dell’offerta formativa e posizionamento internazionale. L’aumento complessivo degli iscritti è l’indicatore principale di questa dinamica – dichiara Enrico Napoli, Prorettore Vicario dell’Università degli Studi di Palermo – Un segnale particolarmente significativo viene proprio dalle lauree magistrali, step formativo da cui si misura in maniera precisa una capacità fondamentale per un Ateneo come il nostro: quella di trattenere e attrarre capitale umano qualificato. Lo scorso anno, infatti, gli iscritti alle lauree magistrali sono aumentati del 14,7% rispetto all’anno precedente e addirittura del 42%, oltre 1.000 immatricolati in più, rispetto a quattro anni prima”.

Nuovi corsi magistrali tra sostenibilità e innovazione

L’offerta formativa per l’Anno Accademico 2026/2027 introduce nuove lauree magistrali che guardano alla sostenibilità ambientale, all’innovazione tecnologica e al mondo delle imprese.

Tra le novità il percorso “Sustainable and Resilient Pavement Engineering”, corso interateneo in parte online del Dipartimento di Ingegneria. Il percorso formerà professionisti specializzati nella progettazione e gestione delle infrastrutture di trasporto, con attenzione ai cambiamenti climatici, alla digitalizzazione e alla sostenibilità.

Debutta anche “Bio Sciences and Global Change”, corso bilingue, in italiano e inglese, promosso dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche. L’obiettivo è preparare biologi capaci di affrontare le sfide ambientali legate al cambiamento globale, alla perdita di biodiversità e alla tutela degli ecosistemi. Il corso integra competenze biologiche, ecologiche, ambientali e paleo-geoclimatiche.

Spazio anche al mondo produttivo con “Economia e Management delle Imprese Artigiane e delle PMI”, nuova laurea magistrale del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche. Il corso nasce per rispondere alle esigenze delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese siciliane e italiane.

Crescono i corsi in inglese e gli studenti internazionali

UniPa rafforza inoltre il proprio profilo internazionale. Per il prossimo anno accademico saranno attivati altri corsi e curricula magistrali interamente in lingua inglese, portando il totale a 22 corsi magistrali internazionali.

Tra i percorsi disponibili figurano programmi dedicati a business, data science, turismo, ingegneria, intelligenza artificiale, relazioni internazionali, migrazioni e scienze ambientali. Presenti anche corsi online o parzialmente online, come quelli in Digital Humanities, Scienze dell’Educazione degli Adulti e Scienze Pedagogiche per la Comunicazione Inclusiva mediata dalla LIS.

Il dato sugli studenti stranieri conferma la crescita dell’Ateneo. Oggi gli studenti internazionali rappresentano il 12% degli iscritti alle lauree magistrali.

“L’offerta formativa delle Lauree magistrali per l’Anno Accademico 2026/2027 si presenta ricca di novità e siamo certi che proseguirà il trend positivo di questi ultimi anni. Il prossimo anno saranno attivati anche altri nuovi corsi di laurea o curricula magistrali interamente in lingua inglese, per numero complessivo di 22 corsi magistrali internazionali. In questo quadro l’internazionalizzazione rappresenta uno dei driver principali. Gli studenti internazionali rappresentano oggi il 12% degli iscritti alle magistrali e i numeri sono destinati ad aumentare. I Welcome Day, come tutte le attività collegate all’orientamento universitario, sono opportunità significative per i nostri giovani e importanti per tutta l’Università. Per noi è fondamentale sostenerli nel passaggio cruciale della scelta, sia all’inizio del loro percorso di studi, sia di fronte a quello che metaforicamente definiamo “ultimo miglio”, ovvero il ponte diretto e determinante tra la formazione universitaria e il mondo del lavoro”.

Il Welcome Day si conferma un appuntamento chiave per l’orientamento di UniPa. L’iniziativa aiuta gli studenti nella scelta della laurea magistrale e rafforza il legame tra università e mondo del lavoro.

L’Ateneo punta a trattenere talenti in Sicilia e ad attrarre studenti stranieri grazie a un’offerta formativa sempre più internazionale e multidisciplinare.