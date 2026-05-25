Nella giornata di lunedì 25 maggio, dalle ore 23, Campobello di Licata sara’ interessata da un’operazione di disinfestazione su tutto il territorio comunale.

E’ la Civica Amministrazione, guidata dal Sindaco Vito Terrana, a informare la cittadinanza.

Le operazioni per garantire la massima sicurezza. L’ Amministrazione raccomanda di “”adottare le seguenti precauzioni durante lo svolgimento delle operazioni: chiudere infissi, finestre e balconi, non lasciare all’esterno alimenti, bevande o ciotole per animali, ritirare i panni stessi e custodire all’interno della propria abitazione gli animali domestici e i volatili””.

GIOVANNI BLANDA