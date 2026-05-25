Continuano a registrarsi episodi di particolare allarme sociale nel centro storico di Sciacca dove, nelle scorse ore, si è verificata una rissa tra un immigrato e un saccense. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, ferito alla fronte.

L’uomo è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Intanto da questo fine settimana è entrata in vigore la nuova ordinanza per cercare di porre un freno ad episodi del genere. Nei prossimi tre mesi a partire dalle ore 21 gli esercizi pubblici di Sciacca non potranno vendere bevande da asporto alcoliche e non in contenitori di vetro. Prevista una sanzione fino a 500 euro.