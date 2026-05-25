Ha chiamato il centralino della clinica Sant’Anna, ad Agrigento, dicendo che una bomba era stata posizionata nelle adiacenze della struttura e che stava per esplodere.

Per fortuna non c’era niente di vero ma comunque è scattato il protocollo che si adotta in questi casi con le stanze e i reparti che, in via precauzionale, sono stati evacuati. Il protagonista di questa vicenda è un pensionato agrigentino di 57 anni. L’uomo, dopo essere stato rintracciato dai carabinieri, è stato denunciato per il reato di procurato allarme. Non è chiaro il motivo del gesto.