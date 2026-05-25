Gli agenti del commissariato di Polizia di Licata hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un uomo, 46enne, di nazionalità marocchina, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le generalità.

L’uomo nella serata di ieri ha creato il caos in una pizzeria del centro storico; prima si è scagliato contro i gestori dell’attività, poi all’arrivo della volante della Polizia ha danneggiato l’auto e ha tentato di aggredire anche gli agenti rifiutandosi di fornire le sue generalità.

Per il 46enne, immigrato irregolare, è scattata la denuncia.