

Una delle opere più intense e affascinanti del teatro musicale contemporaneo arriverà sul palco del Teatro Sociale di Canicattì martedì 27 maggio alle ore 20:30. Si tratta di Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, il celebre musical di Stephen Sondheim e Hugh Wheeler, interpretato e realizzato interamente dagli studenti dei Liceo di Canicattì.

Diretto con passione da Mauro Ferrante, lo spettacolo vede la partecipazione di giovani talenti della scuola canicattinese che si sono cimentati in un’opera complessa, ricca di tensione drammatica, umorismo nero e musiche indimenticabili.

Un allestimento corale e curato

• Scenografie: Andrea Gruttadauria e Pietro Cipollina

• Aiuto coreografie: Flavia Caruana

• Referenti di progetto: Prof.sse Katia Farrauto e Silvana Gurreri

L’allestimento si avvale di una cura scenica importante, con scenografie studiate per ricreare l’atmosfera cupa e gotica della Londra vittoriana, cuore della storia del barbiere vendicativo Sweeney Todd e della sua complice Mrs. Lovett.

Un progetto didattico e artistico

Lo spettacolo rappresenta il risultato di un intenso percorso formativo che ha coinvolto gli studenti non solo come interpreti, ma anche nella realizzazione tecnica e organizzativa della produzione. Sotto la guida della Dirigente Scolastica Dott.ssa Rossana Maria Virciglio, i Licei di Canicattì confermano ancora una volta il loro impegno nella promozione della cultura teatrale come strumento di crescita personale e collettiva.

Sweeney Todd è un’opera che mescola generi diversi – dal thriller al musical, dal dramma alla commedia nera – e rappresenta una sfida ambiziosa per qualsiasi compagnia, figuriamoci per una produzione scolastica. La scelta di portare in scena questo titolo testimonia la maturità artistica e la voglia di confrontarsi con testi di alto livello da parte degli studenti.