Eccellente successo, Ravanusa, della mostra “Il Baule dei Ricordi””. Un’ iniziativa straordinaria portata avanti con passione e dedizione dall’Athena Club di Ravanusa, sotto la guida della Presidente Dott.ssa Angela Ciotta.

La mostra “Il Baule dei Ricordi” non è semplicemente un’esposizione, ma un vero e proprio viaggio lento e silenzioso dentro il tempo. Attraverso trame di stoffe, ricami e oggetti preziosi, ogni dettaglio custodisce una storia, un gesto d’amore e un pezzetto della memoria delle nostre famiglie.

Motivo della visita all’esposizione artistica, soprattutto ai ragazzi e ai più giovani: “”è solo avendo coscienza delle nostre radici e comprendendo il lavoro, la fatica e l’armonia di chi ci ha preceduto che possiamo muovere passi fieri e costruire il nostro futuro””. La mostra di è tenuta presso la sede dell’Athena Club, via Nasi, 7 , Ravanusa

Giovanni Blanda