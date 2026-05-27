Momenti di viva apprensione si sono vissuti a Ribera, dove il tempestivo e coraggioso intervento di due Carabinieri della locale Tenenza ha scongiurato il peggio.

Allertati dalle segnalazioni di alcuni passanti, i militari sono accorsi in un’abitazione dove un anziano, in un profondo stato di alterazione emotiva, si era posizionato su un balcone del secondo piano, privo di barriere protettive, manifestando la chiara intenzione di gettarsi nel vuoto.

Con encomiabile sangue freddo e spiccata sensibilità emotiva, i due operanti hanno avviato una delicata azione di persuasione.

Approfittando di un momento favorevole e muovendosi con estrema cautela, sono riusciti a raggiungere l’uomo, bloccandolo e conducendolo in un luogo sicuro prima che potesse compiere il gesto fatale.

Successivamente, l’uomo è stato affidato al personale medico del 118, giunto sul posto per prestare le cure del caso e fornire la necessaria assistenza psicologica.

Il SIM Carabinieri Sicilia esprime profondo apprezzamento nei confronti dei militari dell’Arma intervenuti in provincia di Agrigento che, con la loro tempestività e il loro coraggio, hanno salvato una vita umana.

Un episodio che testimonia, ancora una volta, l’elevato senso del dovere, la professionalità e l’umanità che quotidianamente caratterizzano l’operato dei Carabinieri al servizio della collettività.

L’Arma rappresenta sempre più, ogni giorno che passa, un punto di riferimento per i cittadini, soprattutto per i più fragili e vulnerabili, garantendo ascolto e vicinanza.

“Ai colleghi – dice la Segreteria Regionale – va il sincero ringraziamento del SIM Carabinieri Sicilia per l’alto esempio di servizio reso ai cittadini”.

Sull’episodio è intervenuta anche la Segreteria Provinciale del SIM Carabinieri di Agrigento, esprimendo, attraverso le parole del segretario generale provinciale Luigi Galvano, profonda gratitudine e orgoglio per l’operato dei colleghi.

“Rivolgiamo il più vivo plauso e il nostro sincero ringraziamento – afferma – ai colleghi della Tenenza di Ribera: questo intervento non è solo la dimostrazione di straordinaria professionalità e prontezza operativa, ma incarna i valori più profondi e umani che da sempre guidano l’Arma dei Carabinieri”.

“Essere vicini ai cittadini – aggiunge – significa anche saper gestire con lucidità e cuore momenti drammatici come questo, salvando vite umane”.

“Ai due militari – conclude – va il totale riconoscimento da parte di tutta la Segreteria Provinciale”.