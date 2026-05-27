Grande entusiasmo e forte partecipazione per il ritorno di Marine Litter Art, l’iniziativa di successo di Marevivo Sicilia organizzata nell’ambito del progetto Blue Life. Per accogliere le numerose richieste pervenute e dare la possibilità a un numero ancora maggiore di artisti di candidarsi, l’organizzazione ha deciso di prorogare la scadenza del bando fino al 2 giugno 2026.

Il concorso, che torna dopo quattro anni di assenza, invita i partecipanti a confrontarsi con il tema dei rifiuti abbandonati in mare, una delle minacce più gravi per i nostri ecosistemi. I candidati selezionati avranno l’opportunità di partecipare a un campus immersivo unico nel suo genere.

Dal 30 giugno al 5 luglio 2026, la splendida cornice dell’Oasi Marevivo ospiterà gli artisti in un percorso di cinque giorni a stretto contatto con la natura.

La partecipazione è aperta a tutti gli artisti che desiderano unire l’impegno ambientale alla ricerca artistica. Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 2 giugno 2026.

L’iniziativa vede la collaborazione della Pro Loco Cattolica Eraclea APS e il sostegno istituzionale della Regione Siciliana e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.