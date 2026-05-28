A lively group of children joyfully playing with a colorful parachute at an outdoor summer gathering.La Chiesa cattolica si mobilita per la stagione estiva, indirizzata ai bambini, “”La Festa dell’Estate, la piu’ colorata””.
Musica, giochi, palloncini, animazione e una merenda super golosa per un pomeriggio pieno di sorrisi e divertimento.
Un evento speciale pensato per tutti i bambini e per chi ha voglia di vivere un momento di festa insieme.
Il giorno? Sabato 6 giugno, dalle 17 alle 19, presso l’ oratorio “”San Giovanni Paolo II”” (via Marconi).
La Chiesa: “”Non mancate: sarà un’esplosione di allegria, colori e magia”.
È gradito un piccolo contributo libero per sostenere le attività dell’oratorio.
Giovanni Blanda


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