La Chiesa cattolica si mobilita per la stagione estiva, indirizzata ai bambini, “”La Festa dell’Estate, la piu’ colorata””.
Musica, giochi, palloncini, animazione e una merenda super golosa per un pomeriggio pieno di sorrisi e divertimento.
Un evento speciale pensato per tutti i bambini e per chi ha voglia di vivere un momento di festa insieme.
Il giorno? Sabato 6 giugno, dalle 17 alle 19, presso l’ oratorio “”San Giovanni Paolo II”” (via Marconi).
La Chiesa: “”Non mancate: sarà un’esplosione di allegria, colori e magia”.
È gradito un piccolo contributo libero per sostenere le attività dell’oratorio.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, “La Festa dell’Estate, la piu’ colorata”
La Chiesa cattolica si mobilita per la stagione estiva, indirizzata ai bambini, “”La Festa dell’Estate, la piu’ colorata””.