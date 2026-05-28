La Chiesa cattolica si mobilita per la stagione estiva, indirizzata ai bambini, “”La Festa dell’Estate, la piu’ colorata””.

Musica, giochi, palloncini, animazione e una merenda super golosa per un pomeriggio pieno di sorrisi e divertimento.

Un evento speciale pensato per tutti i bambini e per chi ha voglia di vivere un momento di festa insieme.

Il giorno? Sabato 6 giugno, dalle 17 alle 19, presso l’ oratorio “”San Giovanni Paolo II”” (via Marconi).

La Chiesa: “”Non mancate: sarà un’esplosione di allegria, colori e magia”.

È gradito un piccolo contributo libero per sostenere le attività dell’oratorio.

Giovanni Blanda