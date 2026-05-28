Comune di Canicattì: “Informo la cittadinanza che l’amministrazione comunale ha disposto interventi di disinfestazione, disinfezione, sanificazione e derattizzazione presso tutti i plessi scolastici comunali, con inizio sabato 30 maggio. Le operazioni interesseranno sia gli spazi interni che le aree esterne delle scuole e si concluderanno entro lunedì 01 giugno 2026.

Informo inoltre che a partire da mercoledì 3 giugno saranno avviati interventi di disinfestazione su tutto il territorio comunale. Si raccomanda pertanto di non stendere panni all’esterno, tenere chiuse le finestre durante i passaggi dei mezzi operativi, tenere in casa gli animali domestici e riporre all’interno alimenti e stoviglie. Le operazioni si svolgeranno nelle ore serali e notturne, per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza e garantire la massima efficacia dei trattamenti. Il calendario dettagliato degli interventi sarà comunicato con apposito avviso. Invito tutti i cittadini alla massima collaborazione.” Il Sindaco Vincenzo Corbo