In programma il prossimo 30 maggio 2026 presso il Teatro Pirandello di Agrigento, la VII edizione del Convegno “ARS NOTARIA” e la II edizione del Convegno Interordinistico “Chiamata alle Arti”. L’evento, promosso dal mondo notarile in collaborazione con ordini professionali e istituzioni locali, conferma il suo ruolo di laboratorio nazionale per il dialogo tra professioni: notai, avvocati, dottori commercialisti, architetti, ingegneri e medici discuteranno questioni strategiche che connettono diritto, innovazione, deontologia e tutela della persona. Il convegno interordinistico “Chiamata alle Arti” si conferma un’esperienza unica nel panorama nazionale, nata con l’obiettivo di creare un dialogo concreto tra professioni diverse ma accomunate dalla medesima responsabilità etica e sociale. Protagonisti dell’edizione 2026 saranno infatti notai, avvocati, dottori commercialisti, architetti, ingegneri e medici, chiamati a confrontarsi sui grandi temi della contemporaneità, tra diritto, innovazione, deontologia, sostenibilità e tutela della persona.

Promossa nella cornice di Agrigento, città simbolo di arte, cultura e civiltà mediterranea, la manifestazione si svolgerà in presenza e in diretta live online, consolidando il proprio ruolo quale autorevole laboratorio nazionale di confronto multidisciplinare tra professioni, istituzioni e mondo accademico. La Fondazione Italiana del Notariato ha riconosciuto all’evento 12 crediti formativi, con valenza anche deontologica, a testimonianza dell’elevato profilo scientifico e culturale dell’iniziativa.

Ad aprire i lavori sarà una lectio magistralis affidata a Guendalina Salimei, architetta e professoressa di Progettazione Architettonica presso l’Università Sapienza di Roma, figura di riferimento nel panorama internazionale dell’architettura contemporanea. Ospite d’eccezione della manifestazione sarà Antonio De Rensis, noto avvocato del Foro di Bologna, protagonista di importanti vicende giudiziarie di rilievo nazionale. Di particolare prestigio anche le presenze istituzionali, tra cui Patrizia Sara Siciliano, presidente della Cassa Nazionale del Notariato; Rino La Mendola, vice presidente del Consiglio Nazionale Architetti PPC; Pietro Ciarletta, Andrea Grasso e Giovanni Liotta, consiglieri del Consiglio Nazionale del Notariato.

Il programma scientifico si articolerà in una serie di tavole rotonde dedicate ai temi più attuali e strategici per il mondo delle professioni e della società civile. Tra gli argomenti al centro del dibattito: la rinunzia alla proprietà e il diritto di superficie nei profili fiscali, i nuovi assetti familiari e i patti prematrimoniali, il ruolo delle società semplici nella protezione patrimoniale, le opportunità e i rischi dell’intelligenza artificiale, l’etica e la legalità nei lavori pubblici, il partenariato pubblico-privato, la mediazione e il controllo di legalità, fino all’etica del professionista nell’epoca dei social media.

A confrontarsi saranno autorevoli relatori provenienti dal mondo notarile, forense, universitario, giudiziario, sanitario e tecnico, in una vera e propria “agorà delle professioni” che rappresenta il cuore identitario di “Chiamata alle Arti”. Magistrati, docenti universitari, professionisti e rappresentanti degli ordini professionali offriranno prospettive diverse ma complementari sui cambiamenti sociali, economici e tecnologici che interessano il Paese.

Particolarmente significativa sarà la firma del Protocollo d’intesa tra il Consiglio Notarile di Agrigento e Sciacca e gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri, momento simbolico e operativo volto a rafforzare la collaborazione tra professioni tecniche e giuridiche nella promozione della legalità, della qualità dei contratti di trasferimento immobiliare e della tutela del territorio.

L’evento sarà inoltre arricchito da numerose attività collaterali di carattere culturale e artistico. Tra queste il concorso letterario nazionale “Il Notaio Racconta”, promosso con il patrocinio e la collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato, la cui premiazione si svolgerà presso il Villa Athena Resort, ai piedi del maestoso Tempio della Concordia.

Il programma esperienziale comprenderà inoltre una passeggiata culturale nella Valle dei Templi, l’esperienza immersiva “Il Risveglio degli Dei”, una cena conviviale presso il Ristorante Diodoros, visite alla Scala dei Turchi e alla storica Biblioteca Lucchesiana.

Dichiarazione del Responsabile scientifico dell’iniziativa, Claudia Gucciardo, Presidente del Consiglio Notarile di Agrigento e Sciacca:

“ARS NOTARIA 2026 – Chiamata alle Arti” si propone come un grande spazio nazionale di incontro tra competenze, esperienze e sensibilità professionali differenti, nel quale il dialogo tra sapere giuridico, tecnico, economico, scientifico e umanistico diventa strumento di crescita civile e culturale. Nella cornice di Agrigento 2026, terra di arte, cultura e diritto, il confronto tra professioni si trasforma così in una chiamata collettiva alla responsabilità, alla bellezza e alla costruzione del futuro”.