Verranno ripristinati l’ingresso originario della Lucchesiana e i locali della biblioteca dati in uso nei secoli passati ai Padri Redentoristi, che hanno chiuso la comunità di Agrigento nel 2019 dopo 250 anni di prezioso servizio, verranno consegnati alla Lucchesiana. Sarà il Parco archeologico di Agrigento, diretto dall’architetto Sciarratta, a provvedere ai lavori necessari sia per l’ingresso originario che per la nuova pavimentazione della sala monumentale e degli ambienti che verranno utilizzati per le attività della biblioteca. A darne nota è stato Don Giuseppe Cumbo, Vicario Generale e Presidente della Deputazione della Lucchesiana a margine del convegno che ha ricordato monsignor Domenico De Gregorio “narratore e poeta dell’umano” nel XX anniversario della morte.

“Un ringraziamento particolare all’Arcivescovo mons. Damiano promotore di questa iniziativa”, scrive Don Angelo Chillura.