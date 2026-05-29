A Capo d’Orlando, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno arrestato un 48enne, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

In particolare, i militari – durante un mirato servizio di contrasto ai fenomeni connessi con gli stupefacenti – hanno sorpreso l’uomo in possesso di 6 grammi di marijuana. Da ciò ne è conseguita anche una perquisizione domiciliare, che ha poi consentito agli operanti di rinvenire e sequestrare – nella camera da letto e nel ripostiglio dell’abitazione – ulteriori 175 grammi della stessa sostanza stupefacente, nonché 19 grammi di hashish e un bilancino elettronico di precisione. Inoltre, durante le operazioni eseguite nell’abitazione, il soggetto ha anche tentato di disfarsi di parte dello stupefacente di cui era in possesso lanciando da una finestra un pacchetto di sigarette che conteneva alcune dosi, che però è stato prontamente recuperato dai militari. Alla luce di quanto emerso, il 48enne è stato quindi arrestato e associato presso il proprio domicilio a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa del giudizio di convalida, mentre lo stupefacente sarà consegnato ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.