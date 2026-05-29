La Polizia di Stato a Gela ha arrestato un quarantenne nella flagranza di reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Lunedì sera un equipaggio della sezione volanti del Commissariato di pubblica sicurezza, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di stupefacenti, nel transitare per via Martorana, ha notato l’uomo appiedato, conosciuto dagli agenti per i suoi precedenti penali concernenti la violazione delle norme sugli stupefacenti.

Il quarantenne, alla vista della polizia, si è dato a precipitosa fuga in direzione di Corso Aldisio. I poliziotti, postisi al suo inseguimento, l’hanno bloccato in via Eutimio sottoponendolo a perquisizione personale. Addosso all’uomo i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 165 grammi di hashish e 29 di marijuana e, nella tasca dei pantaloni, la somma in contanti di oltre 500 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato è stato portato in Commissariato e, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Gela, condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.