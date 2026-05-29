Sbloccati dal Tar Catania due appalti sulla sicurezza nell’autostrada Palermo Messina gestita dal consorzio autostradale siciliano. Sono stati respinti i ricorsi presentati dal raggruppamento di imprese formato dalle società Sias Spa, Giovetti Sistam Srl e Consorzio Ciro Menotti Scpa che si era opposto all’aggiudicazione delle gara di opere attese per la riqualificazione della sede stradale.

I giudici amministrativi di primo grado hanno legittimato l’esito delle gare appaltate dal Cas, assistito nei ricorsi dell’avvocato Massimiliano Mangano. Una gara da circa 10 milioni di euro è stata aggiudicata alle società Preve Costruzioni Spa e Consorzio Stabile Infra Tech Scarl e una seconda sempre da 10 milioni di euro all’Ati Imeva Sp, Ital Sem Srl, Eco Aslfalti Srl.

Con la prima gara sono stati affidati i lavori di riqualificazione e integrazione dei sistemi di sicurezza stradale sull’autostrada A20. Con la seconda i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza lungo la tratta tra gli svincoli di Milazzo e Falcone in entrambe le direzioni.