Aveva un coltello nel giubbotto e stava per entrare al tribunale di Sciacca quando, ai controlli, il metaldetector ha segnalato la presenza dell’oggetto. Un cinquantenne del posto è stato così fermato dalla vigilanza del Palazzo di Giustizia e, in seguito all’intervento dei carabinieri presenti, anche denunciato a piede libero. Non è chiaro il perchè l’uomo, che si era recato in tribunale per testimoniare in un processo, avesse un coltello.