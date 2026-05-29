Aveva un coltello nel giubbotto e stava per entrare al tribunale di Sciacca quando, ai controlli, il metaldetector ha segnalato la presenza dell’oggetto. Un cinquantenne del posto è stato così fermato dalla vigilanza del Palazzo di Giustizia e, in seguito all’intervento dei carabinieri presenti, anche denunciato a piede libero. Non è chiaro il perchè l’uomo, che si era recato in tribunale per testimoniare in un processo, avesse un coltello.
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