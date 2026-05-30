“Un risultato importante per la sicurezza del territorio e per la tutela dei cittadini di Favara”. Così i consiglieri comunali Miriam Mignemi, Gerlando Nobile e Alessandro Pitruzzella commentano il finanziamento ottenuto per l’intervento di consolidamento del costone sito in contrada Poggio, finalizzato alla protezione delle aree edificate della città.

“Da tempo – dichiarano – il territorio attendeva risposte concrete su una criticità che riguarda la sicurezza di residenti e abitazioni. Oggi arriva finalmente un segnale importante grazie all’attenzione dell’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino, che ha compreso le necessità del territorio contribuendo in maniera significativa al raggiungimento di questo obiettivo strategico per Favara. Il consolidamento del costone – aggiungono – rappresenta un intervento fondamentale non solo sotto il profilo della prevenzione del rischio idrogeologico, ma anche per garantire maggiore tranquillità alle famiglie che vivono nella zona interessata”.

“Continueremo a seguire con attenzione l’iter dell’opera – concludono, Mignemi, Nobile e Pitruzzella – affinché si possa arrivare rapidamente all’avvio dei lavori e alla definitiva messa in sicurezza dell’area”.