

Canicattì brilla sul podio nazionale del calciobalilla. Si è concluso con una splendida vittoria il percorso di Vincenzo Cacciato, atleta di Canicattì, e del favarese Calogero Vinciguerra, che si sono laureati Campioni d’Italia nella categoria Doppio Amatori al Campionato delle Regioni & Trofeo Città di Latina.

La manifestazione, svoltasi dal 29 al 31 maggio 2026 a Latina, ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia. La coppia agrigentina ha dominato la competizione nella categoria più numerosa del torneo (40 coppie in gara), conquistando il titolo assoluto dopo tre intense giornate di gare.

Partiti il 29 maggio nella giornata inaugurale, Cacciato e Vinciguerra hanno dimostrato grande tecnica, concentrazione e perfetta sintonia di squadra, superando turno dopo turno avversari di alto livello fino ad arrivare in cima al podio.

Un successo di prestigio che regala grande soddisfazione a tutta la provincia di Agrigento e in particolare alla città di Canicattì, orgogliosa di vedere uno dei suoi cittadini salire sul gradino più alto del campionato nazionale.

La manifestazione, ospitata nell’area sportiva del Park Hotel di Latina, si conferma uno degli eventi più importanti del panorama italiano del calciobalilla, con gare dedicate a diverse categorie: agonisti, amatori, femminile, veterani e under 19.

Per Vincenzo Cacciato e Calogero Vinciguerra questo titolo rappresenta non solo un importante riconoscimento sportivo, ma anche un motivo di grande orgoglio per le loro città di origine e per l’intera provincia agrigentina.