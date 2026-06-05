Un uomo di 53 anni, Salvatore Consolatevi, è morto all’ospedale Civico di Palermo dove era arrivato ieri sera in gravi condizioni dopo essere stato schiacciato dal camion su cui stava lavorando nella sua officina meccanica a Trapani.

La struttura che sorreggeva il mezzo pesante ha ceduto all’improvviso provocandogli diverse lesioni.

Il meccanico è stato prima trasportato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani e poi trasferito a Palermo, dove è deceduto stamattina. L’uomo lascia la moglie e due figli.

La tragedia è avvenuta attorno alle 17 all’interno della sua officina. L’uomo stava lavorando sotto un camion quando improvvisamente è venuto giù schiacciandolo. Sul posto scattato l’allarme sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.

Il meccanico è stato trasferito prima al pronto soccorso del Sant’Antonio di Trapani, ma i medici vista la gravità delle ferite hanno disposto il suo trasferimento al Civico dove stamane il suo cuore ha cessato di battere. I carabinieri indagano per capire come sia potuta crollare la struttura che reggeva il camion.