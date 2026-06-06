Era stato accusato dalla figlia della sua compagna, all’epoca quattordicenne, di diversi tentativi di abusi sessuali. Per questo motivo un 44enne di Canicattì era finito a processo e la Procura di Agrigento aveva chiesto una condanna a 4 anni e 9 mesi di reclusione. I giudici della prima sezione penale – presieduta da Agata Anna Genna – lo hanno invece assolto perchè il fatto non sussiste.

Il tribunale, a conclusione del dibattimento, ha ritenuto troppe le contraddizioni e le incongruenze nel racconto della ragazzina. La vicenda risale al 2020. La figlia della compagna era stata sentita mediante incidente probatorio e aveva descritto almeno due episodi che però sono stati ritenuti contraddittori. L’imputato è difeso dall’avvocato Antonio Bordonaro. La ragazza si è costituita parte civile tramite l’avvocato Santo Lucia.