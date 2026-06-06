Il Giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, dott. Michele Agrifoglio, ha assolto il palermitano dall’accusa di violenza o minaccia a pubblico ufficiale.
L’imputato, da anni residente a Canicattì, era stato citato a giudizio per aver minacciato due poliziotti nel novembre del 2023.
L’imputato avrebbe minacciato gli agenti di PG nel corso di un servizio di controllo per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.
All’esito del processo, celebratosi nelle forme del giudizio ordinario, il Giudice ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
L’imputato è difeso dall’avvocato Angelo Asaro.