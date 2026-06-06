Un 25enne moldavo è morto in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa in via Vittorio Emanuele a Giardini Naxos. L’uomo era a bordo di una moto che, secondo una prima ipotesi investigativa da confermare, si sarebbe scontrata con un monopattino. Indagano i carabinieri della compagnia di Taormina.