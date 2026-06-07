AICA comunica che Siciliacque ha confermato la disponibilità a fornire dotazione idrica aggiuntiva richiesta di 60 litri al secondo per il mese di giugno.
L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini ringrazia l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, per aver promosso un incontro al fine di raggiungere un accordo sugli incrementi di fornitura idrica per la stagione estiva e un ringraziamento anche a Siciliacque per la collaborazione.
AICA resta fiduciosa nell’accoglimento della richiesta di potenziamento della dotazione idrica anche per i mesi di luglio, agosto e settembre.