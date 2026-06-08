Il comitato civico di Canicattì “Acqua Bene Comune” spiega nei dettagli quali sono i motivi che hanno portato alla manifestazione pubblica che si terrà in città sabato prossimo 13 giugno a partire dalle 10 davanti la villa comunale. Questa la nota diffusa oggi: Di fronte a un’emergenza idrica che continua a mettere in difficoltà famiglie, anziani, attività commerciali e interi quartieri di Canicattì, non si può rimanere in silenzio. È stata danneggiata l’azienda pubblica AICA per una condotta dissennata e fuori dai dettati di legge e dei regolamenti, sono stati danneggiati cittadini e imprese, senza che venisse attuato un fondato e reale programma di investimenti che competeva realizzare secondo quanto previsto dalla regolamentazione ARERA. A tutto ciò si aggiunge una situazione di forte incertezza che continua a gravare sui cittadini. Ad oggi non vi è alcuna chiarezza sui costi del servizio sostitutivo tramite autobotte né sui criteri di calcolo basati sui litri effettivamente consegnati. È compito di AICA e dell’ATI Idrico fornire immediati chiarimenti, soprattutto considerando che molte famiglie saranno costrette ad anticipare somme particolarmente onerose, riservandosi poi di richiederne il rimborso. Parimenti, non risulta ancora definito e reso pubblico un piano dettagliato delle capacità di approvvigionamento idrico destinate alla popolazione, sia attraverso la rete ordinaria sia mediante il servizio sostitutivo con autobotti. In assenza di risposte puntuali e tempestive emerge sempre più chiaramente un preoccupante quadro di improvvisazione nella gestione dell’emergenza, con il rischio di aggravare ulteriormente i disagi già subiti dalla cittadinanza. Appare quasi paradossale che nel 2026 si debba ancora parlare di emergenza idrica, di tutela dell’acqua e di mobilitazioni civiche per difendere un diritto primario che dovrebbe essere garantito in modo naturale, continuo ed equo ad ogni cittadino. In un tempo in cui la società corre verso innovazione, progresso e tecnologia, la nostra comunità si ritrova costretta a convivere con disagi che ledono la dignità, la salute e la qualità della vita. È per questo motivo che prende forma il Comitato Civico “Acqua Bene Comune”, il cui obiettivo è quello di creare uno spazio di partecipazione attiva, civile e democratica, superando appartenenze politiche e divisioni, per chiedere attenzione, interventi efficaci e una gestione trasparente dell’emergenza. Il Comitato punta a promuovere momenti di confronto pubblico, iniziative di sensibilizzazione, assemblee cittadine e manifestazioni pacifiche non di protesta, ma di richiesta, affinché il disagio vissuto quotidianamente da migliaia di persone non resti inascoltato. Come Comitato siamo pronti a formulare proposte concrete per una corretta gestione e un efficace governo del servizio idrico, nel rispetto delle leggi, delle norme e dell’interesse collettivo. Il 13 giugno alle ore 10.00, davanti alla Villa Comunale, faremo sentire con forza e dignità la nostra voce affinché le istituzioni e gli organi competenti possano prendere realmente in considerazione il grido di una comunità stanca, ma determinata a difendere i propri diritti. L’appello rivolto alla cittadinanza è chiaro: partecipare, vigilare e costruire insieme una mobilitazione civile che abbia come unico obiettivo il bene della collettività.

Il Comitato Civico

ACQUA BENE COMUNE

Canicattì