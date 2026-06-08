I poliziotti della Squadra mobile di Agrigento, insieme agli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro, hanno arrestato un 47enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, bracciante agricolo con precedenti specifici, è stato sorpreso con 100 grammi di cocaina e 9.500 euro in contanti. Droga e denaro sono stati rinvenuti, durante una perquisizione, in un immobile in disuso nella disponibilità dell’uomo. Lo stupefacente, se immesso nel mercato, avrebbe potuto fruttare circa 10 mila euro.