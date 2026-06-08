I Carabinieri del Nucleo Operativo – Sezione Radiomobile di Paternò, al termine di un’attività di controllo, nell’ambito di un servizio di contrasto all’illegalità diffusa, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, hanno deferito un 24enne.

Un equipaggio, in stretta sinergia con la Centrale Operativa, ha raggiunto Piazza Vittorio Veneto dove è stata segnalata la presenza di un giovane che, brandeggiando una bottiglia di vetro rotta, minacciava i passanti. Arrivati in piazza i militari dell’Arma hanno individuato, tra i presenti, il giovane segnalato il quale, alla vista degli operanti, con atteggiamento di sfida ha mandato in frantumi la bottiglia mentre li guardava. Altri due uomini che erano assieme al giovane sono stati identificati mentre, quest’ultimo, palesemente ubriaco continuava a mantenere un comportamento ostile, aggressivo e non collaborativo rendendo difficoltose le operazioni dei Carabinieri relative alla sua identificazione. Il giovane non solo ha rifiutato di fornire le sue generalità agli operanti ma, urlando e sfidando gli operanti, ha pronunciando anche parole ingiuriose e minacciose nei loro confronti.

Bloccato in sicurezza dai Carabinieri il giovane, identificato comunque, tramite il fotosegnalamento, per un 24enne residente a Catenanuova (EN) è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva, per “rifiuto d’indicazioni sulla propria generalità”, “violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale” ed è stato anche sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.