Le guardie zoofile di Canicattì si arricchiscono di una nuova forza. Si tratta di Ugo Sabatini, 42 anni, canicattinese, che ha prestato giuramento alla Repubblica davanti al sindaco Vincenzo Corbo, al Palazzo di Città.

Una cerimonia sobria che rimarrà per sempre nei ricordi di Sabatini e della sua famiglia. Visibilmente emozionata, la nuova guardia ambientale, dopo avere pronunciato le parole del giuramento e aver visto il sigillo del sindaco sull’atto, ha detto di avere realizzato un desiderio che custodiva nel cuore da vari anni.

“Sono molto emozionato – ha dichiarato Ugo Sabatini – Era da tempo che desideravo diventare una guardia ambientale. Metterò a servizio della mia città tutta la mia esperienza spinto dall’etica e la morale che hanno sempre contraddistinto le mie scelte. Ringrazio i responsabili del distaccamento di Canicattì per avere accolto il mio ingresso, sono certo che insieme faremo molto per la nostra città che merita il meglio”.