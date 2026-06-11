Individuato dalla polizia di Stato nel Catanese il presunto autore di una rapina e di un furto in gioielleria. Gli agenti del commissariato di Acireale ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo di 39 anni, pluripregiudicato, per rapina aggravata e furto aggravato commessi nel territorio acese negli ultimi giorni di maggio. L’uomo ha precedenti prevalentemente per reati contro il patrimonio. L’intervento trae origine da un controllo di un uomo sorpreso a bordo di un’auto nei pressi di una farmacia. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti strumenti per lo scasso, circostanza che ha determinato la sua denuncia in stato di liberta’.

Gli immediati approfondimenti investigativi hanno consentito di collegarlo a due distinti fatti verificatisi nei giorni precedenti nel territorio acese. Il primo episodio riguarda una rapina a un distributore di carburante di via Floridia in Acireale, nel corso della quale il responsabile, col volto coperto e armato di un cutter, si e’ impossessato dell’incasso giornaliero. Determinanti sono risultati alcuni particolari elementi fisici rilevati dalle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza e successivamente riscontrati durante il controllo di polizia effettuato sul fermato. Il secondo episodio contestato riguarda il furto aggravato di diverse collane in oro, per un valore stimato in almeno 8 mila euro, ai danni di una gioielleria di un centro commerciale. Le attivita’ investigative hanno consentito di acquisire immagini video e ulteriori elementi di riconoscimento. L’uomo, seppure sottoposto alla sorveglianza speciale, da tempo, si era reso irreperibile. E’ stato condotto nel carcere di Piazza Lanza e il gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia in carcere.