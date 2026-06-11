Per la quinta volta l’angiologo siciliano Giovanni Alongi si aggiudica il MioDottore Awards, prestigioso riconoscimento assegnato sulla base delle recensioni dei pazienti, dell’attività professionale e dell’apprezzamento espresso dalla comunità medica. Un risultato, si legge in una nota, che conferma il ruolo di Alongi come uno degli specialisti di riferimento in Italia nel trattamento delle patologie venose e del lipedema.

Agrigentino di nascita, Alongi ha costruito negli anni un percorso professionale fondato sull’innovazione, sulla centralità del paziente e sul continuo sviluppo di tecniche mini-invasive per la cura delle vene varicose, dell’insufficienza venosa cronica, dei capillari e delle principali patologie della circolazione degli arti inferiori, sottolinea la nota. È noto per il trattamento delle safene senza intervento chirurgico attraverso il Metodo Angiocor e procedure mini-invasive che consentono di trattare efficacemente anche casi avanzati in maniera ambulatoriale e non invasiva, all’interno di una rete di centri specializzati presente a Palermo, Messina, Agrigento e, da quest’anno, a Roma. Negli anni, prosegue la nota, ha seguito oltre 30.000 pazienti, affermandosi come punto di riferimento per la diagnosi e il trattamento delle patologie venose e linfatiche con protocolli innovativi e trattamenti sempre meno invasivi. L’innovazione rappresenta uno dei pilastri della crescita grazie al metodo che integra esperienza clinica, diagnostica avanzata e tecnologie di ultima generazione, il gruppo ha sviluppato protocolli innovativi per il trattamento delle vene varicose, dell’insufficienza venosa, del lipedema e mediante la tecnica CLACS per i capillari degli arti inferiori. Nei prossimi anni Alongi sarà tra i primi al mondo a introdurre una nuova tecnologia HIFU di ultima generazione per il trattamento non invasivo delle safene e dell’insufficienza venosa, confermando la propria vocazione a offrire ai pazienti soluzioni sempre più efficaci, sicure e meno invasive. “Questo premio mi rende particolarmente orgoglioso perché nasce sia dal giudizio delle persone che abbiamo curato sia dal voto degli altri colleghi angiologi – commenta Alongi – le vene varicose, l’insufficienza venosa e il lipedema possono avere un impatto importante sulla vita quotidiana, sul benessere e sull’autostima. Il nostro obiettivo è offrire soluzioni efficaci, sicure e il meno invasive possibile, mettendo sempre il paziente al centro del percorso di cura. Il quinto MioDottore Awards rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma anche la conferma della crescita di un modello nato in Sicilia e oggi in espansione verso Roma e tutta l’Italia”.

Il successo professionale di Alongi, evidenzia la nota, è strettamente legato anche al lavoro della squadra che lo affianca: 12 professionisti, tra cui quattro medici angiologi formati direttamente dal fondatore, che sono i dottori Amoroso, Cavallaro e Cervi, che condividono gli stessi protocolli clinici e la medesima filosofia di cura. Alongi è inoltre relatore nei più importanti congressi internazionali di flebologia e medicina vascolare. Nel tempo ha dedicato attenzione anche al trattamento non chirurgico del lipedema, una patologia cronica che colpisce prevalentemente le donne e può causare dolore, gonfiore, pesantezza degli arti e limitazioni funzionali, con un approccio multidisciplinare che integra medicina, nutrizione, tecnologie avanzate e cambiamento dello stile di vita.