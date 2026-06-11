Sullo sportello idrico di supporto proposto dalla segreteria del Partito democratico campobellese, il Sindaco Vito Terrana, parla di un “”ennesimo tentativo di sciacallaggio politico del Pd””.

Ancora Terrana: “”Smentito per l’ennesima volta sui fatti, il Partito Democratico compie l’ennesimo tentativo di sciacallaggio politico e speculazione su un problema delicato quale la crisi idrica.

Come confermato dalla Presidente di Aica, a breve sarà reso disponibile l’apposito sportello di supporto, per il quale mi sono personalmente adoperato a suo tempo. Il PD rientri nei canoni di civilta’ e rispetto delle istituzioni””.

Giovanni Blanda