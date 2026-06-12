

Celebrata, nella Chiesa Besta Maria Vergine dell’ Immacolata, a Campobello di Licata, la Santa Messa in suffragio del prete campobellese.

Scrive lo storico Calogero Brunetto:

“”è ancora un faro luminoso (don Salvatore Gallo, ndr) che non ha mai smesso di guidare i passi di quanti eravamo a Lui vicino. Frequentavo l’Azione Cattolica dei Giovani a Campobello e in quegli anni di fervida e spesso conflittuale crescita adolescenziale, in cui imparavamo a gestire le prime simpatie, gli amori nascenti e i rapporti complessi con le nostre famiglie, Lui c’era sempre, accompagnandoci verso la piena autonomia.Fiorivano le attività giovanili, erano in pieno fermento perché trainava nella sua qualità di assistente spirituale di Azione Cattolica. Personalmente, è stato il mio primo vero maestro di vita e di professione. A Lui devo l’avvio alla scrittura: mi spinse a collaborare al Bollettino parrocchiale “Voce Nostra”, che è diventata la mia fucina formativa, aprendomi poi le porte per gli articoli su testate giornalistiche regionali e riviste di settore. Non meno importante fu il suo sprone a coltivare le mie inclinazioni musicali, insegnandomi a suonare l’organo, e a dedicarmi al disegno, la passione che ha poi plasmato la mia professione.Sacerdote, da un solo anno come arciprete ma strappato a noi a soli trentasette anni da una leucemia fulminante, ha lasciato un vuoto immenso. Eppure, la sua figura rimane indelebile nella mia memoria e di tanti altri che hanno avuto la fortuna di conoscerlo: gioviale, energico e di un rigore educativo che non opprimeva, ma che al contrario lasciava spazio, come amava ripetere, “al karisma di ciascuno”. Ci ha insegnato a credere in noi stessi, valorizzando le nostre peculiarità e accompagnandoci per mano nel passaggio più delicato della nostra giovinezza. Grazie, don Salvatore: hai creduto in noi quando eravamo solo ragazzi, e tutto ciò che siamo oggi lo dobbiamo a quel seme che hai piantato con tanto amore””.

Don Salvatore Gallo e’ salito in cielo l’11 Giugno 1976.

GIOVANNI BLANDA