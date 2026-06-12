Anche la Pro Loco di Canicattì si schiera apertamente al fianco dei cittadini nella battaglia contro l’emergenza idrica che sta affliggendo il territorio. Il direttivo dell’Associazione Turistica ha infatti deliberato l’adesione ufficiale alla manifestazione cittadina promossa dal comitato apartitico “Acqua Bene Comune”, in programma per la mattinata di sabato 13 giugno.

A chiarire le ragioni di questa scelta è il Presidente della Pro Loco, l’Avv. Alessandro Amico, che ha voluto innanzitutto rimarcare la natura dell’iniziativa: “Considerata l’apartiticità della manifestazione, e che pertanto la stessa non ha secondi fini di natura politica, il direttivo ha deciso di aderire”.

Al centro della protesta non c’è solo un legittimo diritto dei residenti, ma anche una profonda preoccupazione per l’immagine e lo sviluppo della città. La carenza d’acqua, infatti, si riflette pesantemente sull’attrattività turistica e culturale del comune.

“Constatiamo – continua l’Avv. Amico – come sia difficile promuovere il nostro territorio e richiamare gente interessata a conoscere le nostre bellezze e la nostra storia se poi si registrano gravi e reiterati disservizi idrici”. La crisi, caratterizzata da turni di erogazione sempre più lunghi e incerti, rischia di vanificare gli sforzi di valorizzazione locale. Per questo motivo, la Pro Loco lancia un appello accorato alla politica e agli enti gestori: “Auspichiamo che le Istituzioni coinvolte a tutti i livelli possano trovare le opportune soluzioni per garantire a tutti un bene primario come l’acqua e assicurare dei turni di erogazione accettabili”.