Grande partecipazione ed emozione al Centro Sportivo Paralimpico della struttura Moorea Park di Canicattì, dove si è svolta la cerimonia ufficiale di premiazione degli atleti paralimpici della Pro Sport Ravanusa, protagonisti di una stagione ricca di successi sportivi e umani.

Ospite d’eccezione della serata è stata Valeria Marini, che ha consegnato personalmente i riconoscimenti agli atleti distintisi nelle diverse discipline praticate dall’associazione. La nota showgirl e conduttrice ha voluto testimoniare ancora una volta la propria vicinanza al movimento paralimpico e alla realtà della Pro Sport Ravanusa, condividendo con entusiasmo un momento di grande significato per tutti i presenti.

Nel corso della manifestazione sono stati celebrati i risultati ottenuti dagli atleti a livello regionale e nazionale, con particolare riferimento alla prestigiosa conquista della Coppa Italia 2026 di Calcio Balilla Paralimpico, traguardo che conferma l’eccellenza sportiva raggiunta dalla società guidata dal Presidente Giancarlo La Greca.

La cerimonia è stata caratterizzata da momenti di forte partecipazione emotiva, durante i quali sono stati sottolineati i valori che da sempre contraddistinguono l’attività della Pro Sport Ravanusa: inclusione, determinazione, impegno, rispetto e crescita personale. Ogni premio consegnato ha rappresentato il riconoscimento di un percorso fatto di sacrifici, passione e straordinaria forza di volontà.

Particolarmente significativo è stato il tradizionale scambio di doni tra la delegazione della Pro Sport Ravanusa e Valeria Marini, simbolo di un rapporto di stima, amicizia e reciproca condivisione dei valori dello sport paralimpico consolidatosi negli anni.

«Questa serata rappresenta molto più di una semplice premiazione – ha dichiarato il Presidente Giancarlo La Greca –. È il riconoscimento dell’impegno quotidiano dei nostri atleti e di tutte le persone che lavorano per costruire una società sempre più inclusiva attraverso lo sport. Ringraziamo Valeria Marini per la sensibilità e l’affetto che continua a dimostrare nei confronti della nostra associazione».

L’evento si è concluso tra applausi, fotografie e momenti di convivialità, lasciando nei partecipanti il ricordo di una serata che ha saputo unire sport, solidarietà ed emozione, confermando ancora una volta il ruolo della Pro Sport Ravanusa come punto di riferimento nel panorama paralimpico regionale e nazionale.